Uma família viveu momentos de pânico ao ter armas apontadas para si durante um assalto a uma propriedade rural em Guaratinguetá. O crime aconteceu na noite de quarta-feira (8), no bairro Mato Seco, quando criminosos armados invadiram o imóvel, renderam adultos e crianças e ameaçaram os moradores enquanto roubavam dinheiro, documentos e aparelhos eletrônicos.
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Segundo o boletim de ocorrência, a ação começou por volta das 19h. Um comerciante chegava à residência acompanhado da esposa e de outros familiares quando o grupo foi surpreendido pelos assaltantes assim que entrou na garagem.
Vestindo roupas escuras e com parte do rosto coberta, os cinco criminosos obrigaram as vítimas a descerem do veículo e entrarem rapidamente na casa. Pelo menos três deles estavam armados com revólveres, possivelmente calibre .38, e mantiveram as armas apontadas para a família durante toda a ação criminosa.
Sob forte ameaça, todos os moradores foram reunidos em um dos quartos da residência enquanto os assaltantes vasculhavam os cômodos em busca de dinheiro e objetos de valor. O comerciante foi obrigado a informar onde guardava o dinheiro em espécie, enquanto os criminosos intimidavam as vítimas para evitar qualquer reação.
Criminosos fugiram
De acordo com a Polícia Civil, foram levados R$ 6 mil pertencentes ao comerciante e outros R$ 700 da esposa. Também foram roubados um celular Samsung A07 azul-claro com capa marrom, um notebook Samsung cinza, documentos pessoais — como RG, CPF, Carteira Nacional de Habilitação e documento de veículo — além de um cartão bancário.
Depois da fuga, alguns aparelhos celulares foram encontrados nas proximidades da propriedade. No entanto, o dinheiro e os demais objetos levados pelos criminosos ainda não foram recuperados.
As vítimas relataram que os assaltantes mantinham apenas os olhos aparentes, o que dificultou qualquer tentativa de reconhecimento. O estado de choque da família após o crime também comprometeu uma identificação mais detalhada dos suspeitos.
Polícia busca imagens dos bandidos
O caso foi registrado como roubo consumado a residência com emprego de arma de fogo e participação de duas ou mais pessoas. Até o momento, ninguém foi preso.
A Polícia Civil instaurou inquérito para identificar os autores, esclarecer como o grupo chegou à propriedade rural, qual foi a rota de fuga utilizada e se houve apoio de outros criminosos durante a ação. As investigações incluem análise de imagens, busca por testemunhas e comparação com outros roubos registrados na região.
Quem tiver informações que possam contribuir para a identificação dos envolvidos pode fazer denúncias de forma anônima pelos canais oficiais da Polícia Civil ou pelo telefone 181, do Disque Denúncia.