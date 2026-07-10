Uma família viveu momentos de pânico ao ter armas apontadas para si durante um assalto a uma propriedade rural em Guaratinguetá. O crime aconteceu na noite de quarta-feira (8), no bairro Mato Seco, quando criminosos armados invadiram o imóvel, renderam adultos e crianças e ameaçaram os moradores enquanto roubavam dinheiro, documentos e aparelhos eletrônicos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo o boletim de ocorrência, a ação começou por volta das 19h. Um comerciante chegava à residência acompanhado da esposa e de outros familiares quando o grupo foi surpreendido pelos assaltantes assim que entrou na garagem.