Uma família viveu momentos de terror durante um assalto a uma residência na zona rural de Guaratinguetá, na noite de quarta-feira (8), no bairro Mato Seco. Cerca de cinco criminosos armados invadiram a propriedade, renderam os moradores e fugiram levando dinheiro, aparelhos eletrônicos, documentos pessoais e cartões bancários. Apesar do trauma, ninguém ficou ferido.
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Segundo o boletim de ocorrência, o crime aconteceu por volta das 19h, quando um comerciante retornava para casa acompanhado da esposa e de outros familiares, entre eles crianças. Ao entrar na garagem da residência, a família foi surpreendida pelos assaltantes.
Os criminosos, vestidos com roupas escuras e com parte do rosto coberta, obrigaram as vítimas a deixarem o veículo e entrarem rapidamente no imóvel. Pelo menos três deles estavam armados com revólveres, possivelmente calibre .38, e mantiveram as armas apontadas para os moradores durante toda a ação.
Já dentro da residência, a família foi reunida em um dos quartos enquanto os assaltantes vasculhavam todos os cômodos em busca de dinheiro e objetos de valor. Sob ameaça, o proprietário foi obrigado a indicar onde guardava a quantia em espécie.
Ladrões levaram dinheiro
De acordo com a Polícia Civil, foram levados R$ 6 mil pertencentes ao comerciante e outros R$ 700 da esposa. Os criminosos também roubaram um celular Samsung A07 azul-claro com capa marrom, um notebook Samsung cinza, carteira de identidade, Carteira Nacional de Habilitação, CPF, documento de veículo, além de um cartão bancário.
Após a fuga dos suspeitos, alguns aparelhos celulares foram localizados nas proximidades da propriedade, mas os demais bens e o dinheiro não foram recuperados.
As vítimas informaram que os criminosos mantinham parte do rosto coberta, deixando apenas os olhos aparentes, o que dificultou qualquer tentativa de reconhecimento. O estado emocional dos moradores após o crime também impediu uma identificação mais precisa dos autores.
Polícia Civil instaurou inquérito
O caso foi registrado como roubo consumado a residência com emprego de arma de fogo e participação de duas ou mais pessoas. Até o momento, ninguém foi preso.
A Polícia Civil instaurou inquérito para identificar os envolvidos, esclarecer como o grupo chegou à propriedade rural, qual foi a rota de fuga utilizada e se houve apoio de outros criminosos durante a ação. As investigações também incluem análise de imagens, busca por testemunhas e comparação com outros roubos registrados na região.
Quem tiver informações que possam ajudar na identificação dos suspeitos pode denunciar de forma anônima pelos canais oficiais da Polícia Civil ou pelo telefone 181, do Disque Denúncia.