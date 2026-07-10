Uma família viveu momentos de terror durante um assalto a uma residência na zona rural de Guaratinguetá, na noite de quarta-feira (8), no bairro Mato Seco. Cerca de cinco criminosos armados invadiram a propriedade, renderam os moradores e fugiram levando dinheiro, aparelhos eletrônicos, documentos pessoais e cartões bancários. Apesar do trauma, ninguém ficou ferido.

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Segundo o boletim de ocorrência, o crime aconteceu por volta das 19h, quando um comerciante retornava para casa acompanhado da esposa e de outros familiares, entre eles crianças. Ao entrar na garagem da residência, a família foi surpreendida pelos assaltantes.