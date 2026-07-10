Após bater o recorde do Guinness World Records, de maior número de beijos dados por um casal em 30 segundos, com 195 beijos, o médico Renato Bayma Gaia, 32 anos, e a namorada Naiara Roberta Ribeiro de Marins, de 33 anos, de São José dos Campos, miram um novo recorde mundial.
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Eles querem superar o recorde dos japoneses Cherry Yoshitake, conhecido como Mr. Cherry, e Kumiko Shiratori, com 277 beijos.
Renato e Naiara entraram para o Guinness World Records nesta quinta-feira (9), depois do recorde de 195 beijos em 30 segundos. O recorde foi registrado em fevereiro, mas divulgado nesta semana pela organização.
Ele e a namorada estão juntos há mais de um ano e disseram que queriam quebrar o recorde juntos porque acreditam ser o “melhor casal do mundo”.
Renato acumula outros recordes mundiais
Renato já acumula outros recordes mundiais, entre eles o menor tempo para posicionar e derrubar 10 livros, em 6,68 segundos, e a maior rotação do pé na categoria masculina, com 210,66 graus.
O médico afirmou que espera transmitir mensagens positivas por meio das marcas conquistadas e comemorou o fato de dividir o novo recorde com a namorada.
Renato e Naiara são médicos e atuaram na linha de frente durante a pandemia da Covid-19. O casal está junto há cerca de um ano e meio.
"Sou doador de medula óssea, tenho TDAH e quero provar que pessoas com TDAH são capazes de tudo o que desejam", disse o recordista.