Após bater o recorde do Guinness World Records, de maior número de beijos dados por um casal em 30 segundos, com 195 beijos, o médico Renato Bayma Gaia, 32 anos, e a namorada Naiara Roberta Ribeiro de Marins, de 33 anos, de São José dos Campos, miram um novo recorde mundial.

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Eles querem superar o recorde dos japoneses Cherry Yoshitake, conhecido como Mr. Cherry, e Kumiko Shiratori, com 277 beijos.