A Defesa Civil do Estado de São Paulo reforçou o alerta para o risco de incêndios provocados por balões após registrar quatro ocorrências de queda dos artefatos no Vale do Paraíba durante o feriado desta quinta-feira (9).

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Os casos aconteceram em São José dos Campos e Jacareí. Num deles, no bairro Jardim Augusta, em São José, o balão atingiu a fiação de uma das linhas de transmissão, provocando um curto-circuito e interrompendo o fornecimento de energia elétrica para residências da região.