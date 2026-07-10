A Defesa Civil do Estado de São Paulo reforçou o alerta para o risco de incêndios provocados por balões após registrar quatro ocorrências de queda dos artefatos no Vale do Paraíba durante o feriado desta quinta-feira (9).
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Os casos aconteceram em São José dos Campos e Jacareí. Num deles, no bairro Jardim Augusta, em São José, o balão atingiu a fiação de uma das linhas de transmissão, provocando um curto-circuito e interrompendo o fornecimento de energia elétrica para residências da região.
Não houve feridos em nenhum dos casos, mas a queda dos balões acendeu um sinal de atenção em razão do período de estiagem, quando a vegetação seca favorece a rápida propagação do fogo.
Segundo a Defesa Civil, foram três ocorrências em São José dos Campos e uma em Jacareí. Todas foram monitoradas pelos órgãos responsáveis e terminaram sem danos significativos.
Queda de balões no Vale
O primeiro caso em São José dos Campos ocorreu na região do Banhado, uma área de turfa considerada de difícil acesso. Equipes da Defesa Civil municipal acompanharam a situação e confirmaram que o balão caiu sem provocar focos de incêndio ou outros impactos ambientais.
Ainda na cidade, por volta das 18h45, outro balão foi identificado nas proximidades da rua Antônio Porfírio da Silva. A ocorrência foi detectada por câmeras do CSI (Centro de Segurança e Inteligência) de São José, instaladas no cruzamento da avenida Genesia Berardinelli Tarantino com a avenida Santos Dumont, no Jardim Paulista. Após a vistoria, também foi constatado que não houve propagação das chamas.
Mais tarde, às 19h34, um terceiro balão caiu sobre o telhado de uma residência na Vila Tatetuba. Apesar do susto, ninguém ficou ferido e o imóvel não sofreu danos. A tocha do artefato foi apagada com água e a concessionária de energia precisou interromper temporariamente o fornecimento de eletricidade para que as cangalhas fossem retiradas com segurança. A Defesa Civil informou que não foi necessário enviar equipes ao local.
Em Jacareí, por volta das 21h10, um balão caiu sobre uma casa no Jardim Santa Helena. A tocha já estava apagada quando o artefato atingiu o imóvel. A Guarda Civil Municipal recolheu o balão e o encaminhou às autoridades competentes. Não houve vítimas nem danos à residência.
Defesa Civil reforça alerta para incêndios
Mesmo sem registros de incêndios nas ocorrências desta quinta-feira, a Defesa Civil destaca que o momento exige atenção redobrada. Com a estiagem e a baixa umidade do ar, qualquer foco de fogo pode se espalhar rapidamente, atingindo áreas de mata, pastagens, residências e até redes elétricas.
Além dos riscos ao meio ambiente e ao patrimônio, os balões também representam perigo para aeronaves e podem causar acidentes graves.
A Defesa Civil lembra ainda que soltar balões é crime ambiental, conforme estabelece a Lei Federal nº 9.605/1998. A prática pode resultar em responsabilização criminal e coloca em risco a segurança de toda a população.
A orientação é que ninguém tente recuperar um balão por conta própria. Ao identificar a queda de um artefato ou qualquer princípio de incêndio, a recomendação é acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros, pelo telefone 193, ou a Defesa Civil, pelo número 199.
Com o inverno e o período de seca favorecendo incêndios em vegetação, a Defesa Civil pede a colaboração da população para evitar a soltura de balões e denunciar práticas que coloquem em risco vidas, imóveis e áreas de preservação ambiental.