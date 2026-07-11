Dois cães, vítimas de maus-tratos, foram resgatados em Ilhabela. A ocorrência foi registrada na quarta-feira (7), no bairro Reino, após denúncia anônima.

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No local, equipes da Polícia Militar Ambiental e do Centro de Zoonoses de Ilhabela constataram que duas fêmeas eram mantidas sob condições inadequadas de higiene, hidratação e alimentação, além de pouca ventilação e luz. Uma delas apresentava magreza e a outra estava ferida.