11 de julho de 2026
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EM ILHABELA

Cadelas são resgatadas após denúncia de maus-tratos

Por Da redação | Ilhabela
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Cadelas foram resgatadas no bairro Reino, em Ilhabela
Cadelas foram resgatadas no bairro Reino, em Ilhabela

Dois cães, vítimas de maus-tratos, foram resgatados em Ilhabela. A ocorrência foi registrada na quarta-feira (7), no bairro Reino, após denúncia anônima.

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No local, equipes da Polícia Militar Ambiental e do Centro de Zoonoses de Ilhabela constataram que duas fêmeas eram mantidas sob condições inadequadas de higiene, hidratação e alimentação, além de pouca ventilação e luz. Uma delas apresentava magreza e a outra estava ferida.

O Centro de Zoonoses  encaminhou os animais para atendimento e acompanhamento do Centro de Referência Animal. A responsável pela guarda das cadelas foi conduzida à delegacia, onde foram adotadas as providências legais cabíveis.

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