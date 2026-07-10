O cãozinho Spaik, desaparecido há dois meses, foi visto na região do Pinheirinho, em São José dos Campos. A tutora Fernanda o viu em fotos na internet e foi procurá-lo, mas não o localizou.

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Spaik é acostumado a andar pela região entre os bairros Santa Luzia e Santa Rosa. "Ele sai todos os dias. Isso era corriqueiro. Está acostumado. Há 11 anos ele saía e sempre voltava pra casa, sempre no mesmo dia", diz Fernanda.