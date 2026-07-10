O cãozinho Spaik, desaparecido há dois meses, foi visto na região do Pinheirinho, em São José dos Campos. A tutora Fernanda o viu em fotos na internet e foi procurá-lo, mas não o localizou.
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Spaik é acostumado a andar pela região entre os bairros Santa Luzia e Santa Rosa. "Ele sai todos os dias. Isso era corriqueiro. Está acostumado. Há 11 anos ele saía e sempre voltava pra casa, sempre no mesmo dia", diz Fernanda.
"Ontem vi fotos dele nas redondezas do União, rotatória do Pinheirinho e Eldorado. Como ele foi parar lá? Não faço a mínima ideia! É um cachorrinho muito esperto! Anda na rua como se fosse gente, mas já está idoso e o rapaz falou que o viu mancando na rotatória do Pinheirinho. Mais duas moças viram ele naquelas redondezas. Fui atrás ontem, mas não o encontrei", lamenta.
Segundo a tutora, ele é dócil e esperto. Tem um corte na orelha, que pode ajudar a identificá-lo. Ela acredita que alguém o tenha acolhido, pois ele está usando uma roupinha que não usava quando saiu de casa.
Qualquer informação sobre o paradeiro do Spaik pode ser compartilhada pelo telefone: (12) 98894-0409.