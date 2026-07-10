O São José Futsal entra em quadra na noite deste sábado (11), a partir das 19h30, quando visita o Jaraguá (SC), na Arena Jaraguá, em Jaraguá do Sul (SC) em partida válida pela 12ª rodada da LNF (Liga Nacional de Futsal) 2026.
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E o time da região, sob comando do técnico Gabriel Oliveira, vai à quadra um pouco mais animado, já que na rodada passada, em casa, goleou o Minas por 5 a 1, chegou aos 8 pontos e saiu da zona de rebaixamento para a LNF Silver. Os dois últimos colocados entre os 16 participantes irão cair, enquanto o 14º colocado, no caso a posição atual dos joseenses, irá fazer uma repescagem com o terceiro colocado da LNF Silver deste ano.
No entanto, a situação do São José ainda está longe de ser confortável e será necessário somar pontos nas partidas finais da primeira fase para escapar do sufoco. Pela frente, terá um rival que está em sexto lugar, com 17 pontos, na zona de classificação para os playoffs, além de ser uma das forças do futsal nacional.
Até agora, o time da região tem apenas duas vitórias na competição nacional, as duas dentro de casa, ou seja, ainda não sabe o que é vencer na condição de visitante. Caso consiga o triunfo, terá um alívio maior nas últimas rodadas.