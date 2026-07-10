O São José Futsal entra em quadra na noite deste sábado (11), a partir das 19h30, quando visita o Jaraguá (SC), na Arena Jaraguá, em Jaraguá do Sul (SC) em partida válida pela 12ª rodada da LNF (Liga Nacional de Futsal) 2026.

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E o time da região, sob comando do técnico Gabriel Oliveira, vai à quadra um pouco mais animado, já que na rodada passada, em casa, goleou o Minas por 5 a 1, chegou aos 8 pontos e saiu da zona de rebaixamento para a LNF Silver. Os dois últimos colocados entre os 16 participantes irão cair, enquanto o 14º colocado, no caso a posição atual dos joseenses, irá fazer uma repescagem com o terceiro colocado da LNF Silver deste ano.