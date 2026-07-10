Vídeo obtido por OVALE mostra o acidente que deixou duas mulheres feridas, uma delas em estado grave, na madrugada desta sexta-feira (10), no bairro Jardim Satélite, região sul de São José dos Campos.

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O carro em que elas estavam colidiu contra um muro e, em seguida, atingiu uma árvore, deixando as ocupantes presas às ferragens.