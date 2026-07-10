Uma mulher de 26 anos precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros após ficar presa dentro de um elevador em Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo.

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A ocorrência foi registrada na avenida Nilo Braga Garcez, no bairro Martim de Sá. Assim que chegaram ao local, os bombeiros encontraram a jovem retida no interior do equipamento e iniciaram o procedimento de resgate.