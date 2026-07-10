10 de julho de 2026
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ATO INFRACIONAL

Adolescentes procurados por estupro são apreendidos em Cruzeiro

Por Da redação | Cruzeiro
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Três adolescentes procurados pela Justiça foram localizados e apreendidos em Cruzeiro, no Vale do Paraíba, por ato infracional análogo ao crime de estupro.

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A ação ocorreu na quarta-feira (8), em cumprimento a mandado de busca e apreensão, por policiais militares do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

O trio foi conduzido ao plantão local, onde permaneceu à disposição da Justiça.

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