Três adolescentes procurados pela Justiça foram localizados e apreendidos em Cruzeiro, no Vale do Paraíba, por ato infracional análogo ao crime de estupro.

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A ação ocorreu na quarta-feira (8), em cumprimento a mandado de busca e apreensão, por policiais militares do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).