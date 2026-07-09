São José
O fato de Tarcísio de Freitas (Republicanos) ter declarado residência em São José dos Campos para poder se candidatar ao governo de São Paulo em 2022 virou munição para Simone Tebet, que é pré-candidata do PSB ao Senado por São Paulo, rebater críticas do governador.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Crítica
Na quarta-feira (8), Tarcísio criticou Simone Tebet e Marina Silva (Rede), que são as duas pré-candidatas ao Senado por São Paulo que serão apoiadas pelo presidente Lula (PT). "Com todo respeito às duas candidatas ao Senado dos outros partidos, elas não começaram a fazer política em São Paulo, não elegeram esse estado para servir. Foram servir o Mato Grosso do Sul e o Acre, e levaram o cartão vermelho do Mato Grosso do Sul e do Acre. Se fossem concorrer por lá, lá não seriam eleitas", disse o governador.
Resposta
"Sou corintiana, não flamenguista, e pago imposto em São Paulo há 10 anos. Não precisei dar endereço alheio para me candidatar", rebateu Tebet também na quarta-feira, em entrevista à CNN. O endereço de São José que Tarcísio usou para declarar residência era um imóvel do cunhado dele.
Marina
Nessa quinta-feira (9), Marina também rebateu as críticas de Tarcísio. "É claramente uma pessoa que tem dois pesos e duas medidas. Ele acha que para ele vir fazer política aqui é natural, e para mim e a Simone, não. E eu acho que tem também uma atitude de preconceito contra as mulheres, de se acharem os donos do mundo. Nós podemos montar o nosso território, a nossa barraca, onde quisermos. As mulheres vão ser sempre vistas como estrangeiras, como devem ficar do lado de fora".
De fora
Ex-ministra do Planejamento de Lula, Simone Tebet nasceu no Mato Grosso do Sul. Ex-ministra do Meio Ambiente de Lula, Marina Silva nasceu no Acre. Tarcísio de Freitas, que é flamenguista, nasceu no Rio de Janeiro e cresceu em Brasília. Ele não tinha nenhuma ligação com a política de São Paulo antes de ser indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para concorrer ao governo paulista em 2022.
Investigação
Em 2022, a Polícia Federal e o Ministério Público de São Paulo chegaram a investigar a mudança de domicílio eleitoral de Tarcísio, mas a candidatura dele ao governo paulista foi aprovada pela Justiça Eleitoral.