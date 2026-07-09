São José

O fato de Tarcísio de Freitas (Republicanos) ter declarado residência em São José dos Campos para poder se candidatar ao governo de São Paulo em 2022 virou munição para Simone Tebet, que é pré-candidata do PSB ao Senado por São Paulo, rebater críticas do governador.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Crítica

Na quarta-feira (8), Tarcísio criticou Simone Tebet e Marina Silva (Rede), que são as duas pré-candidatas ao Senado por São Paulo que serão apoiadas pelo presidente Lula (PT). "Com todo respeito às duas candidatas ao Senado dos outros partidos, elas não começaram a fazer política em São Paulo, não elegeram esse estado para servir. Foram servir o Mato Grosso do Sul e o Acre, e levaram o cartão vermelho do Mato Grosso do Sul e do Acre. Se fossem concorrer por lá, lá não seriam eleitas", disse o governador.