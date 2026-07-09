09 de julho de 2026
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BALÃO

Balão cai no Banhado e mobiliza Defesa Civil em São José

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Balão foi avistado e depois caiu
Balão foi avistado e depois caiu

A Defesa Civil do Estado de São Paulo informou que uma equipe de plantão acompanhou, à distância, a queda de um balão na região do Banhado, na tarde desta quinta-feira (9), em São José dos Campos. 

Segundo o órgão, o balão caiu em uma área de turfa, de difícil acesso. Após monitoramento, a equipe constatou que não houve propagação de fogo nem outros impactos provocados pela queda.

Ainda de acordo com a Defesa Civil, um segundo balão também foi visto caindo nas proximidades da região. O local exato da ocorrência não havia sido informado até a última atualização.

As autoridades reforçam que soltar balões é crime ambiental, devido ao risco de incêndios em áreas de vegetação, residências, redes elétricas e também para a segurança da aviação.

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