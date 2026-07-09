A Defesa Civil do Estado de São Paulo informou que uma equipe de plantão acompanhou, à distância, a queda de um balão na região do Banhado, na tarde desta quinta-feira (9), em São José dos Campos.

Segundo o órgão, o balão caiu em uma área de turfa, de difícil acesso. Após monitoramento, a equipe constatou que não houve propagação de fogo nem outros impactos provocados pela queda.

Ainda de acordo com a Defesa Civil, um segundo balão também foi visto caindo nas proximidades da região. O local exato da ocorrência não havia sido informado até a última atualização.