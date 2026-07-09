Projeto

Em meio a uma disputa judicial que levou à suspensão da eleição do novo presidente da Câmara de São José dos Campos, um grupo de cinco vereadores apresentou um projeto que visa estabelecer, no Regimento Interno da Casa, que a eleição da Mesa Diretora para o segundo biênio possa ser realizada somente a partir de 1º de outubro do segundo ano da legislatura.

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Autoria

O projeto foi protocolado nessa quarta-feira (8) por Lino Bispo (PL), Marcão da Academia (PSD), Milton Vieira Filho (Republicanos), Renato Santiago (União) e Zé Luís (PSD). É justamente esse grupo que moveu a ação que levou a Justiça a suspender a eleição - apenas Zé Luís não consta como autor do processo, pois foi preservado por ser o líder do governo na Câmara.