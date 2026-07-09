Uma mulher ficou ferida após ser atropelada pelo próprio marido, que perdeu o controle do carro ao confundir os pedais enquanto manobrava o veículo na garagem de casa. O acidente foi registrado por uma câmera de segurança e mobilizou vizinhos, que correram para prestar socorro à vítima.
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O caso aconteceu na noite do último sábado (4), no bairro Baixão, em Arapiraca, no Agreste de Alagoas. As imagens mostram um Hyundai HB20 estacionado em frente à residência quando a mulher se aproxima do veículo, aparentemente utilizando o celular para mostrar algo ao marido.
Nesse momento, o motorista acelera involuntariamente, e o carro avança rapidamente, atingindo a esposa. Após o impacto, o idoso ainda tenta controlar o automóvel, mas não consegue impedir que o veículo permaneça sobre a vítima.
As gravações mostram o homem deixando o carro visivelmente abalado, enquanto moradores da vizinhança correm para ajudar. Um dos vizinhos consegue entrar no veículo e retirá-lo de cima da mulher para facilitar o atendimento.
O estado de saúde da vítima não foi informado. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.