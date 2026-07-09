Uma mulher ficou ferida após ser atropelada pelo próprio marido, que perdeu o controle do carro ao confundir os pedais enquanto manobrava o veículo na garagem de casa. O acidente foi registrado por uma câmera de segurança e mobilizou vizinhos, que correram para prestar socorro à vítima.

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O caso aconteceu na noite do último sábado (4), no bairro Baixão, em Arapiraca, no Agreste de Alagoas. As imagens mostram um Hyundai HB20 estacionado em frente à residência quando a mulher se aproxima do veículo, aparentemente utilizando o celular para mostrar algo ao marido.