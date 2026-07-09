Um vídeo publicado poucos dias antes de sua morte chamou a atenção dos seguidores do influenciador fitness Connor Murphy. Intitulado "Obituário pendente", o conteúdo trazia uma encenação considerada incomum e terminava com uma frase direcionada à câmera, o que ganhou repercussão após a confirmação da morte do criador de conteúdo, aos 32 anos.

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Connor morreu após se afogar em um lago na Tailândia. Seis dias antes, ele havia publicado um vídeo no YouTube em que aparecia realizando ações aleatórias ao som de uma música. Nos instantes finais da gravação, ele olhava para a câmera e dizia: "Vocês, filhos da p*ta, têm uma relação doentia com a morte".