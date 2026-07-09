Um vídeo publicado poucos dias antes de sua morte chamou a atenção dos seguidores do influenciador fitness Connor Murphy. Intitulado "Obituário pendente", o conteúdo trazia uma encenação considerada incomum e terminava com uma frase direcionada à câmera, o que ganhou repercussão após a confirmação da morte do criador de conteúdo, aos 32 anos.
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Connor morreu após se afogar em um lago na Tailândia. Seis dias antes, ele havia publicado um vídeo no YouTube em que aparecia realizando ações aleatórias ao som de uma música. Nos instantes finais da gravação, ele olhava para a câmera e dizia: "Vocês, filhos da p*ta, têm uma relação doentia com a morte".
Na descrição do vídeo, o influenciador afirmava que a produção era apenas uma sátira e não representava fatos reais. O texto também ressaltava que nada do que aparecia na gravação deveria ser reproduzido e que todo o conteúdo estava em conformidade com as leis e regulamentos.
Segundo a imprensa internacional, Connor apresentou comportamento agitado após entrar em um táxi. O motorista teria pedido que ele deixasse o veículo. Em seguida, um segundo taxista também se recusou a transportá-lo, momento em que o influenciador passou a gritar.
Moradores acionaram a polícia e, ao perceber a chegada dos agentes, Connor fugiu e pulou em um lago. Ele tentou atravessar o local nadando, mas acabou se afogando.
Equipes de mergulho iniciaram as buscas e localizaram o corpo cerca de 30 minutos depois. A namorada do influenciador afirmou que ele não apresentava problemas de saúde nem comportamentos considerados incomuns e também negou que ele fizesse uso de drogas.