A Polícia Militar realizou uma série de operações entre quarta (8) e quinta-feira (9) que terminaram com 10 pessoas presas e apreendidas no Vale Histórico. O balanço das ocorrências aponta a prisão de quatro adultos e a apreensão de seis adolescentes envolvidos em diferentes crimes, incluindo homicídio, estupro, tráfico de drogas, violência doméstica e cumprimento de mandados judiciais. As ações ocorreram em Guaratinguetá, Cruzeiro, Lorena, Piquete e Cachoeira Paulista.
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A maior parte das ocorrências foi registrada por equipes do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), que intensificaram o patrulhamento durante operações realizadas na região.
Em Guaratinguetá, policiais da Rocam apreenderam um adolescente procurado pela Justiça por ato infracional análogo ao crime de homicídio. O jovem foi localizado durante patrulhamento no bairro Alto das Almas. Após consulta aos sistemas policiais, foi confirmado um mandado de busca e apreensão em seu nome. Ele foi levado ao Plantão Policial e permaneceu à disposição da Justiça.
Já em Cachoeira Paulista, uma ação conjunta das equipes da Rocam flagrou um adolescente comercializando drogas no bairro Margem Esquerda. Durante a abordagem, os policiais apreenderam 144 eppendorfs de crack, 215 eppendorfs de cocaína, 45 porções de dry, 31 porções de maconha e R$ 991,30 em dinheiro. O caso foi registrado como ato infracional análogo ao tráfico de drogas. Após o registro da ocorrência, o adolescente foi liberado para sua mãe, conforme prevê a legislação.
Homem é preso em operação conjunta
Em Piquete, uma operação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Civil resultou na captura de um homem conhecido como "Malinha", que estava foragido do sistema prisional. O suspeito foi localizado escondido em uma residência na região central da cidade.
Durante a apresentação da ocorrência, surgiram informações indicando que ele também é investigado por possível participação em um homicídio registrado recentemente no município, cuja vítima foi encontrada em uma construção abandonada após denúncia anônima.
Ainda em Piquete, outra ação das mesmas forças de segurança localizou mais um homem procurado pela Justiça. Ele também estava evadido do sistema prisional, onde cumpria pena por furto. O suspeito foi preso e permaneceu à disposição da Justiça.
Operação Revolução Constitucionalista
Em Cruzeiro, durante a Operação Revolução Constitucionalista, equipes da Força Tática localizaram e apreenderam três adolescentes procurados pela Justiça por atos infracionais análogos ao crime de estupro. Os mandados de busca e apreensão estavam em aberto e todos foram encaminhados ao Plantão Policial, permanecendo à disposição do Poder Judiciário.
Também em Cruzeiro, na manhã desta quinta-feira (9), policiais militares prenderam um homem acusado de violência doméstica. A equipe foi acionada pelo COPOM e, no local, encontrou a vítima, que relatou ter sido agredida pelo companheiro.
Um vídeo gravado pelo filho da mulher registrou as agressões e reforçou as evidências apresentadas à polícia. O agressor foi preso em flagrante e permaneceu à disposição da Justiça.
Mulher é presa em Lorena
Em Lorena, uma mulher procurada pela Justiça por tráfico de drogas foi capturada durante patrulhamento no bairro Santo Antônio. Após a confirmação do mandado de prisão, ela foi conduzida ao Plantão Policial e permaneceu presa.
Na madrugada desta quinta-feira, ainda em Lorena, policiais militares apreenderam outro adolescente por ato infracional análogo ao tráfico de drogas. A abordagem ocorreu no bairro Vila Passos, onde os agentes encontraram 52 porções de cocaína, uma pedra de crack e dinheiro proveniente da venda de entorpecentes. O menor foi encaminhado ao Plantão Policial e permaneceu à disposição da Justiça.
As ocorrências reforçam o trabalho integrado das forças de segurança pública no Vale Histórico, com foco no combate ao tráfico de drogas, na captura de foragidos e no cumprimento de mandados judiciais. Segundo a Polícia Militar, as operações continuarão sendo intensificadas na região para ampliar a sensação de segurança da população e combater a criminalidade.