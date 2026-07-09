A Polícia Militar realizou uma série de operações entre quarta (8) e quinta-feira (9) que terminaram com 10 pessoas presas e apreendidas no Vale Histórico. O balanço das ocorrências aponta a prisão de quatro adultos e a apreensão de seis adolescentes envolvidos em diferentes crimes, incluindo homicídio, estupro, tráfico de drogas, violência doméstica e cumprimento de mandados judiciais. As ações ocorreram em Guaratinguetá, Cruzeiro, Lorena, Piquete e Cachoeira Paulista.

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A maior parte das ocorrências foi registrada por equipes do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), que intensificaram o patrulhamento durante operações realizadas na região.