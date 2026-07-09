O policial civil Carlos Alberto Freire Neto, 35 anos, morreu na tarde de quarta-feira (9), no Rio de Janeiro, após ser baleado na cabeça durante um ataque contra uma viatura descaracterizada na Avenida Brasil, na altura de Guadalupe, na zona norte da capital fluminense. A morte do policial causou grande comoção, principalmente em Cruzeiro, no Vale do Paraíba, onde ele atuou antes de ingressar na corporação do Rio.

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Antes de seguir carreira na Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, Carlos Alberto construiu boa parte de sua trajetória profissional na Delegacia Seccional de Polícia de Cruzeiro. Durante aproximadamente uma década, trabalhou ao lado de policiais civis da região e também integrou a Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes), participando de ações de combate ao tráfico de drogas.