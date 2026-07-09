As Secretarias de Desenvolvimento Social e de Políticas para a Mulher do Estado de São Paulo abriram cadastro de interesse para que municípios paulistas possam aderir à implementação dos Grupos Reflexivos e Responsabilizantes de Autores de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

Os grupos têm como objetivo ampliar a oferta de atendimento especializado a homens autores de violência, promovendo espaços de reflexão, responsabilização e mudança de comportamento como estratégia de enfrentamento à violência contra a mulher.

Essa é a primeira etapa de construção de uma rede estadual voltada à prevenção da reincidência e à transformação das relações de violência.

Atendimento voltado aos autores de violência