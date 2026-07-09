Moradores da rua Mario Mazieiro, no bairro Rio Marinas, em Caraguatatuba, reclamaram de instabilidade constante na rede de energia elétrica provocada por estruturas antigas.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com relatos, qualquer vento ou chuva desligava a rede local, e a demora no atendimento presencial causava perda de alimentos e preocupação com moradores vulneráveis, como uma idosa que depende de eletricidade por motivos de saúde.
Após análises técnicas, a EDP realizou nesta quarta-feira (8) as melhorias solicitadas pela população. Em nota, a empresa confirmou a execução dos serviços:
"A EDP informa que realizou nesta quarta-feira (8) serviços de poda da vegetação com impacto na rede elétrica que atende os moradores da rua Mario Mazieiro, em Caraguatatuba, além da modernização de equipamentos do sistema local, com o objetivo de reforçar a qualidade e a segurança do fornecimento de energia."
Os trabalhos foram executados em regime de linha viva (sem interromper o abastecimento durante o serviço). A concessionária informou que continuará monitorando a área e adotará novas medidas se necessário.