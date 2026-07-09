Moradores da rua Mario Mazieiro, no bairro Rio Marinas, em Caraguatatuba, reclamaram de instabilidade constante na rede de energia elétrica provocada por estruturas antigas.

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De acordo com relatos, qualquer vento ou chuva desligava a rede local, e a demora no atendimento presencial causava perda de alimentos e preocupação com moradores vulneráveis, como uma idosa que depende de eletricidade por motivos de saúde.