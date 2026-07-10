A Revolução Constitucionalista de 1932, iniciada em 9 de julho, deixou marcas profundas na história do Vale do Paraíba. Além de sediar alguns dos confrontos mais importantes da guerra entre as forças paulistas e o governo provisório de Getúlio Vargas, a região também ficou conhecida pela atuação dos chamados "Batalhões da Fé", grupos de combatentes que uniam o ideal constitucionalista à devoção religiosa.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O movimento tinha como principal objetivo pressionar o governo federal pela convocação de uma nova Constituição para o Brasil. No Vale do Paraíba, a participação popular ganhou um componente singular: a presença ativa de religiosos, seminaristas e voluntários que acreditavam defender, ao mesmo tempo, a democracia e seus valores de fé.