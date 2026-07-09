Neste 9 de julho, data que marca os 94 anos da Revolução Constitucionalista de 1932, o Vale do Paraíba relembra um dos capítulos mais importantes de sua história. A região foi cenário de batalhas decisivas, bombardeios, combates aéreos inéditos e abrigou personagens que ajudaram a construir o maior movimento cívico armado do Brasil.

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Deflagrada em 9 de julho de 1932, a Revolução Constitucionalista tinha como principal objetivo pressionar o governo provisório de Getúlio Vargas pela convocação de uma Assembleia Constituinte e pela criação de uma nova Constituição para o país. Embora o movimento tenha sido liderado por São Paulo, o Vale do Paraíba desempenhou papel estratégico durante os quase três meses de conflito.