Um acidente entre dois carros mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na noite de quarta-feira (8) no Anel Viário em São José dos Campos, nas proximidades da Vila Ema.

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Segundo os bombeiros, a colisão envolveu dois automóveis. Quando as equipes de resgate chegaram ao local, os motoristas já estavam fora dos veículos, o que descartou a necessidade de operações de desencarceramento.