09 de julho de 2026
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COLISÃO

Acidente entre carros deixa homem ferido no Anel Viário em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Cláudio Vieira / PMSJC
Anel Viário em São José dos Campos (imagem ilustrativa)
Anel Viário em São José dos Campos (imagem ilustrativa)

Um acidente entre dois carros mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na noite de quarta-feira (8) no Anel Viário em São José dos Campos, nas proximidades da Vila Ema.

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Segundo os bombeiros, a colisão envolveu dois automóveis. Quando as equipes de resgate chegaram ao local, os motoristas já estavam fora dos veículos, o que descartou a necessidade de operações de desencarceramento.

Apenas um dos condutores, um homem de 44 anos, precisou de atendimento médico. Ele estava consciente, relatava dor de cabeça e decidiu ser encaminhado ao Pronto-Socorro da Vila Industrial, onde passou por avaliação médica. O outro motorista não precisou de socorro.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre as causas do acidente nem sobre a dinâmica da colisão. Também não há detalhes sobre o estado de saúde atualizado da vítima.

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