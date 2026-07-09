Um acidente entre dois carros mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na noite de quarta-feira (8) no Anel Viário em São José dos Campos, nas proximidades da Vila Ema.
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Segundo os bombeiros, a colisão envolveu dois automóveis. Quando as equipes de resgate chegaram ao local, os motoristas já estavam fora dos veículos, o que descartou a necessidade de operações de desencarceramento.
Apenas um dos condutores, um homem de 44 anos, precisou de atendimento médico. Ele estava consciente, relatava dor de cabeça e decidiu ser encaminhado ao Pronto-Socorro da Vila Industrial, onde passou por avaliação médica. O outro motorista não precisou de socorro.
Até o momento, não foram divulgadas informações sobre as causas do acidente nem sobre a dinâmica da colisão. Também não há detalhes sobre o estado de saúde atualizado da vítima.