O Acampamento PHN (Por Hoje Não!), que começou nessa quarta-feira (8) e termina no domingo (12), na Canção Nova, em Cachoeira Paulista, contará com uma estrutura inédita de áudio, vídeo e iluminação. O objetivo é proporcionar uma experiência imersiva aos mais de 100 mil jovens esperados para esta 28ª edição do evento.
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São cerca de 40 horas de programação, entre pregações, momentos de Adoração ao Santíssimo Sacramento, oração do terço, missas e shows católicos realizados no Centro de Evangelização.
A Canção Nova disse que os recursos tecnológicos empregados no Acampamento PHN deste ano reforçam o compromisso em oferecer aos participantes uma estrutura moderna, que favorece a participação e a vivência da fé em cada momento de espiritualidade.
Um dos grandes destaques é a instalação de cinco painéis de LED de 7,5 e 5 metros no Centro de Evangelização, que exibirão em tempo real, com imagens em alta definição, todos os momentos do palco principal.
Além do palco principal, o teto do Centro de Evangelização recebeu uma iluminação em LED totalmente pré-programada, que transformará o espaço com efeitos sincronizados e dinâmicos de luzes e cores.
Outro diferencial é o projeto de sonorização. O sistema utilizado é o line array importado (múltiplas caixas acústicas empilhadas verticalmente), de alta potência. São 100 caixas de som estrategicamente posicionadas, garantindo qualidade sonora tanto para o público próximo ao palco quanto para quem estiver nas arquibancadas e nas últimas fileiras.
Também foram instalados oito pontos de som em delay, recurso que melhora a clareza da fala e assegura uma distribuição uniforme do áudio por todo o Centro de Evangelização.
"O Acampamento PHN 2026 marca um momento histórico para a Canção Nova. Teremos a maior estrutura de palco, som e iluminação já utilizada em nossos eventos, que criará um ambiente ainda mais impactante”, disse o missionário Pitter Di Laura, responsável pelo evento.
“Também estarão disponíveis para aquisição pulseiras personalizadas de LED ativadas por som, que irão criar um espetáculo à parte durante os shows. Será uma experiência inesquecível para todos os participantes.”