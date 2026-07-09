O Acampamento PHN (Por Hoje Não!), que começou nessa quarta-feira (8) e termina no domingo (12), na Canção Nova, em Cachoeira Paulista, contará com uma estrutura inédita de áudio, vídeo e iluminação. O objetivo é proporcionar uma experiência imersiva aos mais de 100 mil jovens esperados para esta 28ª edição do evento.

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São cerca de 40 horas de programação, entre pregações, momentos de Adoração ao Santíssimo Sacramento, oração do terço, missas e shows católicos realizados no Centro de Evangelização.