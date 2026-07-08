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ALUGUEL

Valor do aluguel varia até 7 vezes na mesma capital, diz pesquisa

Por Da Redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
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Pixabay
Valor varia até 7 vezes na mesma capital, diz pesquisa
Valor varia até 7 vezes na mesma capital, diz pesquisa

Um levantamento da plataforma de classificados 'Chaves na Mão' revela que o preço do aluguel pode variar mais de sete vezes entre bairros da mesma capital. O estudo analisou anúncios de locação em cinco capitais brasileiras e mostra que a localização continua sendo o principal fator para definir o valor dos imóveis.

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Em São Paulo, a Vila Nova Conceição lidera o ranking, com aluguel mediano de R$ 131,34 por metro quadrado, enquanto o Tremembé registra R$ 28,85/m². No Rio de Janeiro, Ipanema aparece com R$ 123,53/m², contra R$ 16,36/m² na Praça Seca.

Segundo o Chaves na Mão, bairros com maior oferta de serviços, comércio, mobilidade e infraestrutura concentram os aluguéis mais caros, enquanto regiões em expansão oferecem opções mais acessíveis.

Bairros mais caros para alugar

São Paulo

  • Vila Nova Conceição — R$ 131,34/m²
  • Jardim Europa — R$ 125,00/m²
  • Vila Olímpia — R$ 113,64/m²

Rio de Janeiro

  • Ipanema — R$ 123,53/m²
  • Leblon — R$ 121,49/m²
  • Lagoa — R$ 94,66/m²

Porto Alegre

  • Mont Serrat — R$ 90,00/m²
  • Jardim Europa — R$ 86,00/m²
  • Praia de Belas — R$ 76,23/m²

Belo Horizonte

  • Santo Agostinho — R$ 87,30/m²
  • Savassi — R$ 83,10/m²
  • Lourdes — R$ 76,28/m²

Curitiba

  • São Francisco — R$ 77,51/m²
  • Batel — R$ 69,95/m²
  • Prado Velho — R$ 68,57/m²

Onde o aluguel é mais barato

  • Praça Seca (RJ) — R$ 16,36/m²
  • Santa Amélia (BH) — R$ 22,00/m²
  • Medianeira (Porto Alegre) — R$ 22,13/m²
  • Lindóia (Curitiba) — R$ 27,78/m²
  • Tremembé (São Paulo) — R$ 28,85/m²

O levantamento foi realizado com base em anúncios ativos de locação residencial publicados na plataforma em junho de 2026. Foram considerados apartamentos, casas, sobrados, kitnets, studios, lofts, flats e imóveis em condomínio, utilizando a mediana do valor do aluguel por metro quadrado para reduzir distorções nos resultados.

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