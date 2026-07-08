Um levantamento da plataforma de classificados 'Chaves na Mão' revela que o preço do aluguel pode variar mais de sete vezes entre bairros da mesma capital. O estudo analisou anúncios de locação em cinco capitais brasileiras e mostra que a localização continua sendo o principal fator para definir o valor dos imóveis.

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Em São Paulo, a Vila Nova Conceição lidera o ranking, com aluguel mediano de R$ 131,34 por metro quadrado, enquanto o Tremembé registra R$ 28,85/m². No Rio de Janeiro, Ipanema aparece com R$ 123,53/m², contra R$ 16,36/m² na Praça Seca.