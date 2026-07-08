A Honda CG 160 Fan é a motocicleta mais roubada e furtada no Vale do Paraíba em 2026, segundo levantamento baseado em registros da Polícia Civil. O modelo aparece com 34 ocorrências, seguido pela Honda CG 160 Start, com 17 casos, pela Honda CG 160 Titan, com 13, pela Yamaha FZ25 Fazer, com 12, e pela Mottu Sport 110i, com 11 registros.
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Os dados mostram que motocicletas de grande circulação seguem sendo os principais alvos das quadrilhas que atuam na região (veja arte abaixo).
A análise foi realizada com base nas ocorrências registradas neste ano, de janeiro a abril, considerando apenas um registro por placa para eliminar duplicidades e tornar o levantamento mais preciso.
Cidades com mais crimes
Entre os municípios do Vale do Paraíba e Litoral Norte, Taubaté lidera o ranking de roubos e furtos de motocicletas, com 60 ocorrências. Na sequência aparecem Pindamonhangaba, com 42 casos, São José dos Campos, com 41, Caraguatatuba, com 20, e Caçapava, com 17 registros.
Outras cidades também apresentam números relevantes, como Guaratinguetá, Ubatuba e Jacareí, todas com 10 ocorrências, além de Cruzeiro e Aparecida, com oito casos cada.
O levantamento também revela um padrão nos horários de atuação dos criminosos. A maior concentração de crimes ocorre durante a madrugada.
Entre os registros com horário informado, o pico acontece às 3h, com 19 ocorrências, seguido por 0h (18 casos), 22h (17), 1h (16) e 23h (12 registros). Parte dos boletins não possui horário informado.
Especialistas em segurança orientam que motociclistas reforcem os cuidados principalmente durante a noite e a madrugada, evitando estacionar em locais isolados, utilizando travas de segurança e, sempre que possível, mantendo rastreadores instalados nos veículos.