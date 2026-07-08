A Honda CG 160 Fan é a motocicleta mais roubada e furtada no Vale do Paraíba em 2026, segundo levantamento baseado em registros da Polícia Civil. O modelo aparece com 34 ocorrências, seguido pela Honda CG 160 Start, com 17 casos, pela Honda CG 160 Titan, com 13, pela Yamaha FZ25 Fazer, com 12, e pela Mottu Sport 110i, com 11 registros.

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Os dados mostram que motocicletas de grande circulação seguem sendo os principais alvos das quadrilhas que atuam na região (veja arte abaixo).