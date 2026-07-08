Um atobá-marrom foi resgatado na manhã desta quarta-feira (8) após ser encontrado preso a um pote plástico de sorvete na Praia do Engenho, em Ubatuba, no Litoral Norte de São Paulo. O caso chama a atenção para os impactos do descarte irregular de lixo no meio ambiente e reforça os riscos que os resíduos representam para a fauna marinha.

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A ave foi localizada por moradores da região, que acionaram as equipes do Instituto Argonauta para a Conservação Costeira e Marinha, responsável pela execução do PMP-BS (Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos) no Litoral Norte paulista. Ao chegarem ao local, os técnicos encontraram o animal com um recipiente plástico preso ao corpo, situação que comprometia sua movimentação e poderia colocar sua sobrevivência em risco.