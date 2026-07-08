A Polícia Militar prendeu duas mulheres procuradas pela Justiça em ações distintas realizadas por equipes da Força Tática, na terça-feira (7), em Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo. As capturas ocorreram durante patrulhamentos e diligências voltadas ao combate à criminalidade no município.

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A primeira prisão aconteceu durante um patrulhamento preventivo. Os policiais abordaram uma mulher que já era conhecida pelas equipes por possuir um mandado de prisão em aberto. Após consulta aos sistemas de pesquisa criminal, a situação foi confirmada.