A Polícia Militar prendeu duas mulheres procuradas pela Justiça em ações distintas realizadas por equipes da Força Tática, na terça-feira (7), em Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo. As capturas ocorreram durante patrulhamentos e diligências voltadas ao combate à criminalidade no município.
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A primeira prisão aconteceu durante um patrulhamento preventivo. Os policiais abordaram uma mulher que já era conhecida pelas equipes por possuir um mandado de prisão em aberto. Após consulta aos sistemas de pesquisa criminal, a situação foi confirmada.
De acordo com a Polícia Militar, a mulher havia sido condenada pelo crime de organização criminosa e deverá cumprir pena de quatro anos e seis meses de reclusão em regime fechado.
Já na segunda ocorrência, os policiais receberam informações sobre o paradeiro de outra foragida da Justiça e iniciaram diligências para localizá-la. Ao ser abordada, a suspeita tentou dificultar a ação policial fornecendo dados falsos de identificação.
Depois da verificação dos documentos e da confirmação de sua verdadeira identidade, os policiais constataram que havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio. Segundo a PM, a ordem judicial estava em vigor desde 2023 e tem validade até o ano de 2043.
As duas mulheres foram detidas e encaminhadas à delegacia para o registro das ocorrências e demais procedimentos de polícia judiciária. Após as formalidades legais, ambas permaneceram presas e ficaram à disposição da Justiça.