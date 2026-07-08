Um homem foi preso por tráfico de drogas na tarde de segunda-feira (7), no bairro Vila Tesouro, na região leste de São José dos Campos. A ação foi realizada por policiais militares do 1º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) durante patrulhamento de rotina na região.
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De acordo com a Polícia Militar, a equipe fazia patrulhamento pela rua Joaquim Bagunhá Maldos quando avistou um suspeito agachado, manipulando uma sacola nas proximidades de um veículo abandonado. A atitude chamou a atenção dos policiais, que decidiram realizar a abordagem.
Durante as buscas no local onde o homem havia sido visto, os agentes localizaram uma sacola com diversas porções de entorpecentes já fracionadas para comercialização. Ao todo, foram apreendidas 28 porções de cocaína, 23 porções de crack, 27 porções de maconha e nove porções de mesclado.
Além das drogas, os policiais encontraram R$ 14,75 em moedas e uma folha com anotações que, segundo a corporação, continham informações relacionadas à atividade de tráfico de drogas.
O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária de São José dos Campos. Após o registro da ocorrência, ele permaneceu preso e à disposição da Justiça.