Um homem foi preso por tráfico de drogas na tarde de segunda-feira (7), no bairro Vila Tesouro, na região leste de São José dos Campos. A ação foi realizada por policiais militares do 1º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) durante patrulhamento de rotina na região.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com a Polícia Militar, a equipe fazia patrulhamento pela rua Joaquim Bagunhá Maldos quando avistou um suspeito agachado, manipulando uma sacola nas proximidades de um veículo abandonado. A atitude chamou a atenção dos policiais, que decidiram realizar a abordagem.