Dois homens foram presos em flagrante na manhã desta quarta-feira (8) após um roubo a uma residência de alto padrão no bairro Riviera, em São Sebastião, no Litoral Norte de São Paulo. A dupla foi localizada pela Polícia Militar poucos minutos depois do crime enquanto tentava fugir com a caminhonete da vítima carregada com diversos objetos roubados.

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Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Civil, equipes da PM receberam informações sobre um roubo em uma casa na região da Riviera e iniciaram buscas com base nas características da caminhonete levada pelos criminosos e no possível trajeto de fuga. Durante o patrulhamento, os policiais encontraram o veículo circulando na região de Camburi.