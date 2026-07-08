08 de julho de 2026
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ROUBO NO LITORAL

Dupla é presa por roubar casa de luxo na Riviera em São Sebastião

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 2 min
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Roubo foi registrado na alameda Antonio José Marques
Roubo foi registrado na alameda Antonio José Marques

Dois homens foram presos em flagrante na manhã desta quarta-feira (8) após um roubo a uma residência de alto padrão no bairro Riviera, em São Sebastião, no Litoral Norte de São Paulo. A dupla foi localizada pela Polícia Militar poucos minutos depois do crime enquanto tentava fugir com a caminhonete da vítima carregada com diversos objetos roubados.

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Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Civil, equipes da PM receberam informações sobre um roubo em uma casa na região da Riviera e iniciaram buscas com base nas características da caminhonete levada pelos criminosos e no possível trajeto de fuga. Durante o patrulhamento, os policiais encontraram o veículo circulando na região de Camburi.

Ao se aproximarem, os policiais perceberam que havia pelo menos dois televisores na carroceria da caminhonete. Após consulta da placa, foi confirmado que o veículo era produto do roubo ocorrido instantes antes. Os militares deram ordem de parada, mas os ocupantes ignoraram a determinação e fugiram em alta velocidade, dando início a um acompanhamento policial.

Perseguição

A perseguição terminou em Camburizinho, onde os dois suspeitos foram abordados e presos. Durante a revista, os policiais encontraram diversos bens pertencentes à vítima, incluindo dois televisores de 65 polegadas, perfumes, garrafas de bebidas alcoólicas e R$ 8 mil em dinheiro. A caminhonete Ford Ranger também foi recuperada e devolvida ao proprietário.

A ocorrência foi registrada no 2º Distrito Policial de São Sebastião como roubo consumado em condomínio residencial e localização de veículo. Os dois homens permaneceram presos em flagrante por determinação da autoridade policial.

A Polícia Civil destacou que os suspeitos foram encontrados logo após o crime na posse dos objetos subtraídos, situação que caracteriza o flagrante.

Ainda de acordo com o delegado responsável, devido à gravidade do caso, à recuperação dos bens da vítima e ao risco de reiteração criminosa, foi representada à Justiça a decretação da prisão preventiva dos investigados. Eles também foram encaminhados para audiência de custódia, onde o Poder Judiciário decidirá sobre a manutenção da prisão.

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