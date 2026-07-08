A Polícia Civil investiga o desaparecimento de Ruan Franklin Duque Germano, 31 anos, que está desaparecido há cinco dias em Cruzeiro, no Vale do Paraíba. O caso foi registrado no último sábado (4), e o homem ainda não havia sido localizado.
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Segundo o boletim de ocorrência, o desaparecimento foi comunicado pela mãe de Ruan na Delegacia de Plantão. Ela relatou que o filho foi visto pela última vez na noite de 2 de julho, quando saiu de casa, na rua Onésimo Ribeiro, no bairro Parque Primavera, e desde então não deu mais notícias.
Ainda conforme o registro policial, a família informou que Ruan nunca havia desaparecido anteriormente, o que aumentou a preocupação com seu paradeiro.
Carro de Ruan foi monitorado
Durante as investigações, a Polícia Civil realizou consultas ao sistema Muralha Paulista e constatou que o veículo utilizado por Ruan, um Volkswagen Fox, continuou circulando por diferentes pontos de Cruzeiro após o desaparecimento.
O automóvel foi identificado por câmeras de monitoramento instaladas em diversas regiões da cidade, informação que passou a integrar as diligências conduzidas pelos investigadores.
O boletim foi registrado como desaparecimento de pessoa, e a Polícia Civil segue apurando as circunstâncias do caso para esclarecer o que aconteceu e localizar Ruan.
A polícia reforça que qualquer informação pode ser fundamental para o avanço das investigações. Quem tiver notícias sobre o paradeiro de Ruan pode entrar em contato com a Polícia Civil pelo WhatsApp (12) 3143-7253 ou acionar a Polícia Militar pelo telefone 190. A identidade do denunciante será preservada.