A Polícia Civil investiga o desaparecimento de Ruan Franklin Duque Germano, 31 anos, que está desaparecido há cinco dias em Cruzeiro, no Vale do Paraíba. O caso foi registrado no último sábado (4), e o homem ainda não havia sido localizado.

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Segundo o boletim de ocorrência, o desaparecimento foi comunicado pela mãe de Ruan na Delegacia de Plantão. Ela relatou que o filho foi visto pela última vez na noite de 2 de julho, quando saiu de casa, na rua Onésimo Ribeiro, no bairro Parque Primavera, e desde então não deu mais notícias.