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MOTO ELÉTRICA

Mulher e criança ficam feridas após colisão com ambulância em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução

Uma mulher e uma criança ficaram feridas após um acidente envolvendo uma ambulância e uma moto elétrica, na manhã desta quarta-feira (8), em São José dos Campos. A colisão ocorreu na Estrada Velha, no bairro Jardim Morumbi, na zona sul da cidade.

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Segundo informações apuradas, as duas vítimas estavam na moto elétrica e foram socorridas por equipes de resgate. Elas foram encaminhadas ao Pronto-Socorro do Hospital Municipal, na Vila Industrial. Até o momento, o estado de saúde da mulher e da criança não foi divulgado.

A ambulância envolvida no acidente transportava um paciente no momento da batida. Apesar do impacto, tanto o motorista quanto o paciente não sofreram ferimentos.

Após a colisão, a ambulância e a moto elétrica foram removidas da pista e levadas para o pátio de um posto de combustíveis. O trânsito na Estrada Velha seguiu normalmente e não precisou ser interditado.

Policiais militares realizaram os procedimentos no local. As circunstâncias que provocaram a colisão serão investigadas para esclarecer a dinâmica do acidente.

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