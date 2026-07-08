Uma mulher e uma criança ficaram feridas após um acidente envolvendo uma ambulância e uma moto elétrica, na manhã desta quarta-feira (8), em São José dos Campos. A colisão ocorreu na Estrada Velha, no bairro Jardim Morumbi, na zona sul da cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo informações apuradas, as duas vítimas estavam na moto elétrica e foram socorridas por equipes de resgate. Elas foram encaminhadas ao Pronto-Socorro do Hospital Municipal, na Vila Industrial. Até o momento, o estado de saúde da mulher e da criança não foi divulgado.