O Grupo Chavantes informou que a retenção de recursos por decisão judicial causou falta de pagamento a funcionários do HMUT (Hospital Municipal Universitário de Taubaté) em Taubaté. A categoria realizou uma paralisação no local por falta de pagamento na manhã desta quarta-feira (8).

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OS (Organização Social) responsável pelo HMUT, o Grupo Chavantes atribui o ato à insegurança financeira provocada pela retenção de recursos do contrato de gestão do Hospital. Segundo a entidade, os recursos deveriam ser destinados ao custeio da unidade. A organização cita despesas como folha de pagamento, encargos, fornecedores, medicamentos e insumos hospitalares.