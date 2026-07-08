A Embraer anunciou nesta quarta-feira (8) que participará, pela primeira vez, da 138ª Exposición Rural, um dos mais tradicionais e relevantes eventos do agronegócio da América Latina, realizado de 16 a 26 de julho, em Buenos Aires, na Argentina.
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A iniciativa integra a estratégia da companhia de expandir a presença internacional do Ipanema 203, aeronave agrícola líder de mercado no Brasil e única no mundo com motor movido a Etanol, e fortalecer sua atuação em novos mercados da região.
Durante o evento, a Embraer foi convidada a integrar um painel que reunirá líderes do setor para discutirem o futuro da pulverização inteligente, novas tecnologias e iniciativas inovadoras voltadas ao aumento da produtividade agrícola.
“A feira representa uma excelente oportunidade para apresentar o Ipanema 203 aos operadores, empresas aeroagrícolas e produtores rurais argentinos e reforçar nossa estratégia de expansão em mercados estratégicos para o desenvolvimento da aviação agrícola regional”, afirma Sany Onofre, líder da Aviação Agrícola na Embraer.
A Embraer avançou recentemente sua estratégia de expansão na Argentina ao assinar um memorando de entendimento com a Essential Energy Holding, líder em soluções de eficiência energética, e a Bioenergías Agropecuaria, produtora de biocombustíveis do grupo.
O acordo prevê a realização de estudos de viabilidade para a produção e distribuição de etanol voltados a futuros operadores do Ipanema. Regionalmente, a Embraer também anunciou a certificação do Ipanema 203 no Paraguai, um marco que abre caminho para a operação da aeronave em larga escala no país.
Líder de vendas no segmento no Brasil, com mais de 1.700 aeronaves entregues, o Ipanema é a escolha preferida dos operadores por combinar baixo custo operacional, elevada produtividade e alta precisão de aplicação. Movido a etanol, o Ipanema 203 combina sustentabilidade e eficiência operacional, com desempenho equivalente ao de quatro grandes pulverizadores terrestres operando simultaneamente, podendo pulverizar mais de 200 hectares por hora.
Além de proporcionar uma aplicação uniforme e de alta qualidade, a aeronave elimina problemas como o amassamento da lavoura e a disseminação de pragas pelo contato com o solo, entre tantas outras vantagens. Como resultado, pode proporcionar ganhos de produtividade de até 15 sacas por hectare, conforme a cultura e as condições de operação.