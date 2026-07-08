A Embraer anunciou nesta quarta-feira (8) que participará, pela primeira vez, da 138ª Exposición Rural, um dos mais tradicionais e relevantes eventos do agronegócio da América Latina, realizado de 16 a 26 de julho, em Buenos Aires, na Argentina.

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A iniciativa integra a estratégia da companhia de expandir a presença internacional do Ipanema 203, aeronave agrícola líder de mercado no Brasil e única no mundo com motor movido a Etanol, e fortalecer sua atuação em novos mercados da região.