A Prefeitura de São José dos Campos recolheu 207,8 toneladas de materiais deixados por pessoas em situação de rua pelas vias da cidade em 2025. Os materiais referem-se a doações de roupas, cobertores, colchões, alimentos e outros itens abandonados nas ruas.
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A informação foi compartilhada pela administração municipal nesta quarta-feira (8), durante a segunda reunião do Programa São José Social, em vigor desde abril de 2026. O encontro ocorreu no Paço Municipal e reuniu forças de segurança, ONGs, instituições assistenciais, associações religiosas e representantes do poder público.
O resultado divulgado é superior ao do ano anterior, quando 185,4 toneladas foram recolhidas pelas equipes de limpeza.
Atuação em 2026
Para 2026, o programa propõe uma ação integrada que envolve duas equipes voltadas ao trabalho de limpeza, uma equipe da Guarda Civil Municipal, uma da Polícia Militar e dois caminhões da Urbam (Urbanizadora Municipal) para a retirada dos materiais das vias públicas.
Considerando os números, a administração reforça a campanha "Não Dê Esmola, Dê Dignidade", cujo objetivo é fazer com que as pessoas sejam acolhidas, recebam tratamento de saúde e passem por requalificação profissional para retornarem ao mercado de trabalho.
O vice-prefeito e coordenador do projeto, Coronel Wilker, elogiou o espírito solidário da população, mas ressaltou a importância de seguir o planejamento municipal com uma linha de ação estruturada em três pilares: segurança pública, saúde e apoio social.
"Então, a gente parabeniza a todos que ajudam e que continuem ajudando, mas nós já temos uma linha de ação, e a gente colocou toda a nossa linha de ação nas três fases [...], todos os equipamentos disponíveis, tudo isso", disse Wilker.
A gestão municipal argumenta que a doação direta de dinheiro contribui para a permanência das pessoas vulneráveis nas ruas e para a manutenção de dependências químicas, como o álcool e as drogas. Da mesma forma, a administração pontua que a doação direta de materiais estimula a criação de referências geográficas, ou seja, pontos fixos de permanência nas calçadas e praças da cidade.