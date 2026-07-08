A Prefeitura de São José dos Campos recolheu 207,8 toneladas de materiais deixados por pessoas em situação de rua pelas vias da cidade em 2025. Os materiais referem-se a doações de roupas, cobertores, colchões, alimentos e outros itens abandonados nas ruas.

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A informação foi compartilhada pela administração municipal nesta quarta-feira (8), durante a segunda reunião do Programa São José Social, em vigor desde abril de 2026. O encontro ocorreu no Paço Municipal e reuniu forças de segurança, ONGs, instituições assistenciais, associações religiosas e representantes do poder público.