A Polícia Civil intensificou as investigações sobre a morte de Gustavo Rafael Campos Siqueira, 31 anos, que faleceu na última segunda-feira (6) após permanecer internado por mais de uma semana em decorrência de agressões sofridas em um bar na avenida Cassiano Ricardo, em São José dos Campos. Nesta etapa da investigação, os policiais estão ouvindo familiares da vítima para esclarecer as circunstâncias do caso.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo a Polícia Civil, Gustavo morreu em consequência das agressões que teria sofrido de seguranças do estabelecimento durante uma ocorrência registrada na noite de 27 de junho. O caso foi inicialmente registrado como homicídio consumado de autoria desconhecida, classificação considerada provisória e que poderá ser alterada conforme o avanço das investigações.