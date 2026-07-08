Uma ação da GCM (Guarda Civil Metropolitana) de Pindamonhangaba resultou na prisão em flagrante de dois suspeitos de tráfico de drogas na manhã dessa terça-feira (7), no bairro Santana. Com apoio do Canil da corporação, os agentes apreenderam cerca de 200 porções de entorpecentes, além de celulares e dinheiro durante a ocorrência.
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A prisão aconteceu durante patrulhamento preventivo na região da Praça do Santana. Segundo a GCM, a equipe recebeu informações de um morador sobre a presença de pessoas em atitude suspeita na rua Padre Antônio Dala Via, nas proximidades de um terreno baldio.
Com o reforço de uma viatura, os guardas seguiram até o endereço indicado. Ao perceberem a aproximação das equipes, os suspeitos tentaram fugir. Um deles chegou a pular o muro de um terreno localizado nos fundos do imóvel, mas foi perseguido e detido pelos agentes.
Durante a abordagem e revista pessoal, os guardas encontraram dois aparelhos celulares, R$ 444,50 em dinheiro e diversas porções de drogas já fracionadas para comercialização.
Ao todo, foram apreendidas 83 porções de crack, 46 porções de cocaína, 26 porções de maconha, 22 porções de flor de maconha e 12 porções de ice, totalizando aproximadamente 200 porções de entorpecentes.
Os dois suspeitos foram encaminhados inicialmente ao 1º Distrito Policial de Pindamonhangaba e, posteriormente, apresentados na Delegacia Seccional de Taubaté. Após analisar a ocorrência, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.
A GCM informou que o patrulhamento ostensivo continuará sendo intensificado em bairros da cidade como estratégia para combater o tráfico de drogas e aumentar a sensação de segurança da população.