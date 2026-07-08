Uma ação da GCM (Guarda Civil Metropolitana) de Pindamonhangaba resultou na prisão em flagrante de dois suspeitos de tráfico de drogas na manhã dessa terça-feira (7), no bairro Santana. Com apoio do Canil da corporação, os agentes apreenderam cerca de 200 porções de entorpecentes, além de celulares e dinheiro durante a ocorrência.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A prisão aconteceu durante patrulhamento preventivo na região da Praça do Santana. Segundo a GCM, a equipe recebeu informações de um morador sobre a presença de pessoas em atitude suspeita na rua Padre Antônio Dala Via, nas proximidades de um terreno baldio.