08 de julho de 2026
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MOBILIDADE

Trânsito e transporte público sofrem alterações no feriado em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação/PMSJC
Trânsito de São José dos Campos sofre alterações no feriado
Trânsito de São José dos Campos sofre alterações no feriado

O trânsito em São José dos Campos será alterado para a realização da Corrida da Igreja da Cidade e da cerimônia de hasteamento das bandeiras nesta quinta-feira (9), feriado da Revolução Constitucionalista. Linhas de transporte público também sofrerão alterações temporárias.

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A Corrida da Igreja da Cidade causará a interdição, das 5h30 às 11h, na avenida Isaura de Pinho Nogueira (Via Cambuí), desde a rotatória com a Rua Todas as Nações (em frente à Faculdade Humanitas) até a rotatória com a avenida Guido Fontegaland Pessoto (Avibras).

Confira como acessar as regiões durante o bloqueio:

Residencial São Francisco: O acesso será feito pelo Jardim Uirá (avenida Lívio Veneziani).

  • Setville / Floresta: O acesso será pela região do Jardim Santa Júlia.

  • Condomínio Verana e Recanto dos Eucaliptos: O acesso e a saída ocorrerão pela avenida Glaudiston Pereira de Oliveira. A circulação pela rotatória será controlada e coordenada por agentes de mobilidade no local.

    • A solenidade de hasteamento das bandeiras acontece entre as 6h30 e as 10h. A avenida São José será interditada a partir do acesso da Via Norte até a rua Coronel José Monteiro.

    Alterações no Transporte Público 

    • Linhas com partida do Terminal Central (sentido Av. São José): Seguirão pela Av. Rui Barbosa, Av. Sebastião Gualberto, Praça Antônio Pires de Oliveira, Av. Dr. Mário Galvão, Rua Vilaça, Rua Francisco Paes, Travessa Francisco Almada e Av. Madre Teresa, retomando o itinerário padrão.
    • Linhas da Região Norte (sentido Terminal Central pela Av. Rui Barbosa): Seguirão pela Av. Rui Barbosa, Av. Sebastião Gualberto, Praça Antônio Pires de Oliveira, Av. Dr. Mário Galvão, Rua Siqueira Campos e Terminal Central.
    • Linhas da Região Norte (sentido Av. São José): Seguirão pela Av. Rui Barbosa, Av. Sebastião Gualberto, Praça Antônio Pires de Oliveira, Av. Dr. Mário Galvão, Rua Vilaça, Rua Francisco Paes, Travessa Francisco Almada e Av. Madre Teresa.
    • Linhas da Região Leste (sentido Av. São José): Seguirão pela Av. Engenheiro Sebastião Gualberto, Praça Bicentenário, Praça Antônio Pires de Oliveira, Av. Dr. Mário Galvão, Rua Vilaça, Rua Francisco Paes, Travessa Francisco Almada e Av. Madre Teresa.
    • Linhas que passam pela Praça Afonso Pena (com destino ao Terminal Central): Seguirão pela Rua Rubião Júnior, Rua Francisco Rafael, Rua Siqueira Campos, Praça Padre João e Terminal Central.

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