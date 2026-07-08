08 de julho de 2026
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SEGURANÇA PÚBLICA

'Operação Cavalo de Aço' apreende 118 veículos em Pindamonhagaba

Por Da redação | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Ação da 'Operação Cavalo de Aço'
Ação da 'Operação Cavalo de Aço'

A “Operação Cavalo de Aço”, em Pindamonhangaba, resultou na apreensão de 118 veículos e na emissão de 378 autuações. As ações ocorreram entre 1º e 5 de julho de 2026, de forma integrada entre a Polícia Militar do Estado de São Paulo e o CPTran (Comando de Policiamento de Trânsito).

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Com o objetivo de reduzir os índices criminais, localizar veículos furtados ou roubados, capturar procurados pela Justiça e ampliar a percepção de segurança pública, a iniciativa fiscalizou 2.362 condutores no período e recuperou oito veículos.

Dando continuidade às ações, a polícia reforça a importância da população denunciar irregularidades por meio do número 190, da Polícia Militar, ou do Disque-Denúncia, pelo telefone 181.

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