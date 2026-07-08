Um homem foi preso após agredir e enforcar sua companheira em Tremembé. A ocorrência foi registrada na terça-feira (7), no bairro Jardim Alberto Ronconi.
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Policiais militares do 5º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados para intervir na situação.
No local, a vítima relatou as agressões sofridas e o casal foi conduzido à delegacia local para o registro da ocorrência. O homem permaneceu preso por violência doméstica, à disposição da Justiça.
bp