08 de julho de 2026
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem é preso por enforcar a companheira em Tremembé

Por Da redação | Tremembé
| Tempo de leitura: < 1 min
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Divulgação
Homem preso por enforcar a companheira em Tremembé
Homem preso por enforcar a companheira em Tremembé

Um homem foi preso após agredir e enforcar sua companheira em Tremembé. A ocorrência foi registrada na terça-feira (7), no bairro Jardim Alberto Ronconi.

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Policiais militares do 5º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados para intervir na situação.

No local, a vítima relatou as agressões sofridas e o casal foi conduzido à delegacia local para o registro da ocorrência. O homem permaneceu preso por violência doméstica, à disposição da Justiça.

bp

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