O cão Jerry Lee, de aproximadamente 15 anos, desapareceu no dia 29 de junho, por volta das 15h, no bairro Gaivotas, em Caraguatatuba.

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A suspeita de Raquel, a tutora, é de que ele tenha se assustado com a queima de fogos que acontecia no horário por causa do jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo.