08 de julho de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
PROCURA-SE

Onde está Jerry Lee? Cão idoso desapareceu em Caraguatatuba

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Acervo Pessoal
Jerry Lee desapareceu em Caraguatatuba
Jerry Lee desapareceu em Caraguatatuba

O cão Jerry Lee, de aproximadamente 15 anos, desapareceu no dia 29 de junho, por volta das 15h, no bairro Gaivotas, em Caraguatatuba.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A suspeita de Raquel, a tutora, é de que ele tenha se assustado com a queima de fogos que acontecia no horário por causa do jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo.

Jerry é idoso e precisa de alimentação e cuidados especiais. Para ajudar a identificá-lo, Raquel aponta características como uma manchinha branca do lado direito e uma no peito, além de uma "bolinha" na pata traseira, resultado de um quelóide.

Quem tiver notícia ou qualquer tipo de informação sobre o paradeiro do animal, pode entrar em contato pelo telefone (12) 98101-0744.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários