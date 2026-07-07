Um motorista foi preso por embriaguez ao volante após provocar uma colisão entre um carro e uma carreta na tarde de segunda-feira (6). O teste do bafômetro apontou índice de 1,02 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, valor que configura crime de trânsito, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).
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O acidente aconteceu no km 257 da BR-364, em Juscimeira, no sul de Mato Grosso. De acordo com a PRF, o automóvel seguia na contramão, utilizando parte do acostamento e uma das faixas da pista, quando atingiu uma carreta que trafegava no sentido correto.
Com o impacto, uma pessoa sofreu ferimentos leves, enquanto a outra saiu ilesa. Equipes de resgate da concessionária Nova Rota do Oeste atenderam a ocorrência. Os envolvidos recusaram encaminhamento para atendimento médico e assinaram o termo de recusa.
Durante a fiscalização, os policiais constataram que o motorista do carro não portava o documento de habilitação e estava com a Carteira Nacional de Habilitação vencida. O condutor da carreta também realizou o teste do etilômetro, que apresentou resultado negativo para consumo de álcool.
O motorista do automóvel foi autuado pelas infrações constatadas e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Jaciara, onde foram adotadas as medidas previstas em lei.
A colisão provocou a interdição temporária da BR-364 durante o atendimento da ocorrência. Após a remoção do veículo de passeio para o pátio da PRF, o tráfego foi totalmente liberado às 16h07.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, as informações coletadas no local serão incluídas no Laudo Pericial de Sinistro de Trânsito, que servirá de base para a apuração das circunstâncias do acidente.
Com informações do CenárioMT