Um motorista foi preso por embriaguez ao volante após provocar uma colisão entre um carro e uma carreta na tarde de segunda-feira (6). O teste do bafômetro apontou índice de 1,02 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, valor que configura crime de trânsito, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

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O acidente aconteceu no km 257 da BR-364, em Juscimeira, no sul de Mato Grosso. De acordo com a PRF, o automóvel seguia na contramão, utilizando parte do acostamento e uma das faixas da pista, quando atingiu uma carreta que trafegava no sentido correto.