Um homem de 31 anos está desaparecido há cinco dias em Cruzeiro, no interior de São Paulo. O caso é investigado pela Polícia Civil, que realiza buscas para localizar Ruan Franklin Duque Germano, visto pela última vez na noite do dia 2 de julho.
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Segundo o boletim de ocorrência, o desaparecimento foi comunicado pela mãe de Ruan na Delegacia de Plantão no último sábado (4). Ela informou aos policiais que o filho saiu de casa, na Rua Onésimo Ribeiro, no bairro Parque Primavera, e não retornou. Ainda de acordo com o relato, ele nunca havia desaparecido anteriormente.
Durante a investigação, a Polícia Civil consultou o sistema Muralha Paulista, que identificou registros do veículo utilizado por Ruan, um VW Fox, circulando por diferentes pontos de Cruzeiro após a data do desaparecimento. As passagens foram captadas por câmeras de monitoramento instaladas na cidade.
O desaparecimento foi registrado oficialmente como desaparecimento de pessoa. A Polícia Civil continua apurando o caso para esclarecer o que aconteceu e localizar Ruan Franklin Duque Germano.
A família pede que qualquer pessoa que tenha informações sobre o paradeiro de Ruan entre em contato com as autoridades. Informações podem ser repassadas à Polícia Civil pelo WhatsApp (12) 3143-7253 ou à Polícia Militar, pelo telefone 190.