Os viadutos da Ponte Estaiada, que ligam as regiões central e oeste de São José dos Campos, terão bloqueios parciais e alternados a partir desta quinta-feira (9). As interdições seguem até o dia 29 para a realização de testes nos estais, cabos responsáveis pela sustentação da estrutura.
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Segundo a Prefeitura, esta é a segunda fase da inspeção programada da ponte. Os serviços serão feitos de forma alternada no acesso que liga a Avenida São João à região sul e no viaduto que leva ao Jardim Aquarius. Agentes de mobilidade vão acompanhar a operação e orientar os motoristas.
De segunda a sexta-feira, inclusive nos feriados de 9 e 27 de julho, os bloqueios ocorrerão das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30. Aos sábados, o trabalho seguirá nos mesmos horários, com possibilidade de extensão conforme a necessidade da empresa responsável. Aos domingos, o tráfego será liberado nas duas pistas.
No mesmo período, a Comgás fará a substituição de trechos da rede de distribuição no entorno do Arco da Inovação. A intervenção da concessionária será coordenada com a Prefeitura para aproveitar os mesmos pontos e horários de interdição.
A inspeção dos cabos faz parte do plano de manutenção preventiva da Ponte Estaiada e está prevista no manual de operação da estrutura. Na primeira etapa, foram avaliados visualmente os estais, o viaduto, a drenagem, o pavimento, o pilar central e a estrutura de concreto. Também houve levantamento topográfico para verificar o perfil da pista.
A terceira fase, que incluirá a inspeção das ancoragens e do viaduto, ainda não tem data definida. Quando for realizada, também haverá necessidade de interdição no trânsito sobre a ponte.