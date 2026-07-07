Os viadutos da Ponte Estaiada, que ligam as regiões central e oeste de São José dos Campos, terão bloqueios parciais e alternados a partir desta quinta-feira (9). As interdições seguem até o dia 29 para a realização de testes nos estais, cabos responsáveis pela sustentação da estrutura.

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Segundo a Prefeitura, esta é a segunda fase da inspeção programada da ponte. Os serviços serão feitos de forma alternada no acesso que liga a Avenida São João à região sul e no viaduto que leva ao Jardim Aquarius. Agentes de mobilidade vão acompanhar a operação e orientar os motoristas.