A Câmara de Taubaté aprovou nessa terça-feira (7) o projeto da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) de 2027. A proposta do prefeito Sérgio Victor (Novo) recebeu apenas três votos contrários: dos vereadores Isaac do Carmo (PT), Moises Pirulito (Podemos) e Talita (PSB), que integram a oposição.

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Durante a votação do projeto, cinco emendas da oposição foram rejeitadas, com votação decisiva da base governista. As emendas rejeitadas visavam, entre outras coisas: assegurar o reajuste salarial do funcionalismo em 2027; impedir o contingenciamento de despesas da assistência social, da saúde, da merenda escolar e da habitação; e fixavam a margem de remanejamento em 1% ou 5%.