A Câmara de Taubaté adiou a votação do projeto do prefeito Sérgio Victor (Novo) que autoriza a venda, por meio de leilão, de um imóvel localizado na área industrial do Piracangaguá, na região do Quiririm.
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A proposta era o quarto item da sessão ordinária dessa terça-feira (7). No entanto, como uma emenda do vereador Bilili de Angelis (PP) ainda não havia sido analisada pela Comissão de Justiça e Redação, o projeto não estava apto para ser votado.
Como a Câmara entrará em recesso após a sessão dessa terça-feira, o projeto deve voltar à pauta somente a partir de agosto.
Valor da pedida mínima do leilão ainda não foi calculado
O terreno tem 6,2 mil metros quadrados e está situado na Avenida José Geraldo de Mattos Barros. "A região integra uma das principais áreas destinadas à instalação de empreendimentos industriais no município", afirmou a Prefeitura.
"A medida busca promover a utilização econômica de áreas públicas que atualmente se encontram sem destinação específica, ampliando as possibilidades de atração de investimentos privados, geração de empregos e fortalecimento da atividade econômica local. A expectativa também é de incremento na arrecadação municipal a partir da ocupação produtiva da área", explicou a administração municipal.
Segundo a Prefeitura, o valor da pedida mínima do leilão será calculado somente caso o texto seja aprovado pela Câmara.
Prefeitura já vendeu 16 imóveis esse ano
Em abril de 2025, o governo Sérgio Victor anunciou que pretende vender pelo menos 108 imóveis da Prefeitura. Desde junho do ano passado, a Câmara aprovou a venda de 30 áreas, sendo que 26 delas já foram a leilão - contando os leilões que terminaram sem proposta.
Dos 26 imóveis que foram a leilão, 16 foram vendidos, todos em janeiro desse ano. Na ocasião, foram leiloados 12 imóveis no Portal da Mantiqueira, um no Cataguá e três no Esplanada Independência, que somaram R$ 3,831 milhões.
Terminaram sem lances os leilões das áreas da Esquina do Brasil, da antiga sede da Secretaria de Serviços Públicos, de três terrenos no loteamento São Felix do Cataguá, de outra área no Piracangaguá e de um imóvel no Água Quente.