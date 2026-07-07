A Câmara de Taubaté adiou a votação do projeto do prefeito Sérgio Victor (Novo) que autoriza a venda, por meio de leilão, de um imóvel localizado na área industrial do Piracangaguá, na região do Quiririm.

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A proposta era o quarto item da sessão ordinária dessa terça-feira (7). No entanto, como uma emenda do vereador Bilili de Angelis (PP) ainda não havia sido analisada pela Comissão de Justiça e Redação, o projeto não estava apto para ser votado.