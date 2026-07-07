Mais do que levar passageiros de um ponto a outro, o transporte coletivo movimenta vidas, impulsiona a economia, fortalece os serviços essenciais e conecta milhões de brasileiros diariamente.

Essa é a principal mensagem da campanha nacional "O Brasil é Coletivo", lançada pela NTU (Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos) e que conta, no Vale do Paraíba, com o apoio da Busvale (Associação das Empresas de Transporte de Passageiros do Vale do Paraíba).

O conceito da campanha marca uma mudança na forma como o setor se comunica com a sociedade. O foco deixa de ser o ônibus como equipamento e passa a destacar quem realmente faz o transporte acontecer: as pessoas. A mensagem central é direta: os coletivos transportam todos os dias o bem mais precioso do Brasil — os brasileiros.

O transporte coletivo está presente em cerca de 2.962 municípios do país e realiza aproximadamente 50 milhões de viagens por dia. É ele que leva trabalhadores, estudantes, profissionais da saúde, comerciantes e milhares de pessoas que movimentam a vida nas cidades. Segundo a NTU, um em cada três brasileiros utiliza o transporte público para seus deslocamentos.

Além de garantir o direito constitucional à mobilidade, o sistema também se destaca pela eficiência. Um único ônibus pode transportar o equivalente a cerca de 40 automóveis, ocupando um espaço até 17 vezes menor nas vias. Para o setor, ampliar corredores e faixas exclusivas é uma das medidas mais importantes para reduzir congestionamentos, diminuir o tempo de viagem e oferecer um serviço mais rápido e eficiente.

A campanha também apresenta um conceito que ganha força no cenário mundial: o da mobilidade humana. A proposta amplia a visão tradicional da mobilidade urbana, que antes estava concentrada apenas no deslocamento entre origem e destino. Agora, o foco está no impacto que o transporte exerce na qualidade de vida, na inclusão social, na economia e no desenvolvimento das cidades.

Essa visão ganhou força após a pandemia de Covid-19 e foi consolidada em encontros internacionais sobre mobilidade realizados nos últimos anos. O entendimento é de que o transporte público representa muito mais do que veículos circulando pelas ruas. Ele sustenta o funcionamento de setores fundamentais como saúde, educação, comércio e geração de empregos, além de contribuir para cidades mais sustentáveis e menos poluídas.



Na prática, o transporte coletivo também funciona como indutor do desenvolvimento urbano. A implantação de corredores, terminais e linhas de ônibus estimula o crescimento de bairros, atrai novos empreendimentos, gera empregos e melhora o acesso da população aos serviços públicos.

Outro aspecto destacado pela campanha é o caráter humano da atividade. Todos os dias, motoristas, cobradores, mecânicos, agentes operacionais e diversos profissionais trabalham para transportar outras pessoas com segurança. A ideia reforça o conceito de relações "humanos para humanos" (H2H), colocando passageiros e trabalhadores no centro da mobilidade.

Para a NTU, o novo posicionamento acompanha uma transformação observada em diferentes setores da economia, que passaram a valorizar mais as pessoas do que apenas a tecnologia ou a infraestrutura. A campanha defende que o transporte público é uma ferramenta de inclusão, desenvolvimento social e sustentabilidade.

No Vale do Paraíba, a divulgação da iniciativa conta com o apoio da Busvale, por meio das empresas associadas, reforçando a importância do transporte coletivo para a região.

A mensagem é simples e representa o espírito da campanha: Transporte Coletivo, bom para você, melhor para cidade, essencial para o planeta.