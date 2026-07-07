O Tribunal de Justiça negou pedido da Câmara de São José dos Campos e manteve a liminar (decisão provisória) de primeira instância que suspendeu a eleição da nova composição da Mesa Diretora, que seria realizada em uma sessão extraordinária em 1º de julho.

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Ao negar o pedido da Câmara, o desembargador Fermino Magnani Filho, relator do processo na 5ª Câmara de Direito Público do TJ, afirmou que "parece acertado o entendimento" da primeira instância de que "a realização da eleição antes da apreciação judicial da controvérsia poderá gerar instabilidade institucional e eventual necessidade de desconstituição posterior do ato".