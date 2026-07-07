A Secretaria de Saúde de Campos do Jordão abriu processo seletivo para agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias. A remuneração para ambas as funções é de R$ 3.242 mais adicional de 20% de insalubridade sobre o salário-base. Os cargos também têm direito a cartão alimentação no valor de R$ 840.
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Segundo a Prefeitura de Campos do Jordão, a intenção é criar um cadastro de reserva, ou seja, uma lista de candidatos aprovados que poderão ser chamados de acordo com a necessidade.
Podem participar pessoas maiores de 18 anos com ensino médio completo e em dia com as obrigações eleitorais e militares. Para o cargo de agente comunitário, é preciso morar na área de abrangência escolhida para trabalhar.
A carga horária para as duas funções é de 40h semanais. A Prefeitura informou que não haverá contratação imediata. Os aprovados terão preferência para vagas que possam surgir.
Como se inscrever
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site do Projeto para Municípios, banca organizadora especializada em concursos públicos e processos seletivos. Basta preencher um formulário online, imprimir o boleto e pagar a taxa de R$ 45 na rede bancária. Pessoas de baixa renda e beneficiadas por programas sociais estão isentas.
O prazo para confirmar a participação termina no dia 17 de julho e não haverá reserva de vagas para pessoas com deficiência (PCD), que poderão solicitar condições especiais para fazer a prova. Neste caso, é necessário apresentar laudo médico.
A prova está marcada para o dia 26 de junho, com questões de língua portuguesa, noções de informática, matemática e raciocínio lógico e conhecimentos específicos. Outras informações no edital do processo seletivo.
Interessados devem se inscrever pela internet (clique aqui).