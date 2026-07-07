A Secretaria de Saúde de Campos do Jordão abriu processo seletivo para agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias. A remuneração para ambas as funções é de R$ 3.242 mais adicional de 20% de insalubridade sobre o salário-base. Os cargos também têm direito a cartão alimentação no valor de R$ 840.

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Segundo a Prefeitura de Campos do Jordão, a intenção é criar um cadastro de reserva, ou seja, uma lista de candidatos aprovados que poderão ser chamados de acordo com a necessidade.