Um homem foi preso por tentativa de homicídio no Alto da Ponte, na zona norte de São José dos Campos, após a vítima dar entrada na UPA com ferimentos de faca nas duas pernas na noite de domingo (5). Policiais da Força Tática localizaram o suspeito, que confessou o crime e entregou a faca usada no ataque.

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A ocorrência começou após policiais militares da Força Tática do 1º BPM/I receberem a informação de que um homem havia dado entrada em uma Unidade de Pronto Atendimento com ferimento por arma branca.