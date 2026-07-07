Um homem foi preso por tentativa de homicídio no Alto da Ponte, na zona norte de São José dos Campos, após a vítima dar entrada na UPA com ferimentos de faca nas duas pernas na noite de domingo (5). Policiais da Força Tática localizaram o suspeito, que confessou o crime e entregou a faca usada no ataque.
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A ocorrência começou após policiais militares da Força Tática do 1º BPM/I receberem a informação de que um homem havia dado entrada em uma Unidade de Pronto Atendimento com ferimento por arma branca.
Durante o atendimento, a vítima relatou aos policiais que havia tido um conflito com um vizinho. Segundo o relato, no dia seguinte ao desentendimento, o homem retornou e desferiu duas facadas, uma em cada perna da vítima.
A equipe policial saiu em busca do suspeito e o localizou na rua Manoel Rosendo de Oliveira. De acordo com a Polícia Militar, ele confessou o crime e entregou a faca aos agentes. O homem foi preso e levado à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça.
O caso foi apresentado como tentativa de homicídio porque, segundo a ocorrência, houve ataque com faca após conflito anterior entre vizinhos. A classificação inicial leva em conta o meio usado, a dinâmica narrada pela vítima, a região dos ferimentos, a intenção apurada no primeiro atendimento e a avaliação da autoridade policial.
Investigação
A Polícia Civil deve analisar a motivação do conflito, ouvir vítima, suspeito e testemunhas, além de verificar se houve ameaça anterior. Também deve constar no inquérito o laudo de atendimento médico da vítima, com descrição dos ferimentos e gravidade das lesões.
A investigação deve apurar se o crime ocorreu logo após nova discussão ou se o suspeito procurou a vítima após o conflito anterior. Essa diferença pode influenciar a avaliação sobre intenção, premeditação e circunstâncias do crime.
Segundo a ocorrência, o homem preso possui diversas passagens criminais, entre elas roubo, porte de arma, tráfico de drogas e receptação. Essa informação passa a compor o histórico apresentado à autoridade policial, mas a investigação atual deve se concentrar nas provas ligadas ao ataque no Alto da Ponte.
A vítima recebeu atendimento após procurar a UPA. O estado de saúde não foi detalhado na ocorrência enviada à imprensa. A informação médica oficial deve ser anexada ao procedimento policial para indicar a extensão das lesões.