CONTRA O CRIME. Criada em 2023, a Ronda Ostensiva Municipal (Romu) comemorou três anos de atuação, registrando números expressivos no combate à criminalidade, como 650 pessoas detidas, sendo 168 procurados pela Justiça. As equipes atuaram em ocorrências que resultaram na recuperação de 240 veículos roubados ou furtados, além de apreender 40 armas de fogo.